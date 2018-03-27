Aziz Yıldırım, seçim sürecinde ikili oynayanlardan seçim sonrası hesap soracak

F.BAHÇE’DE haziran ayında kritik bir seçim yapılacak. Başkan adayı Ali Koç, çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut başkan Aziz Yıldırım’ın ise, 15 Nisan’da adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor. Yıldırım’la, Koç arasındaki gergin atmosferde ikili oynayanlar ise Başkan Yıldırım’ı, muhaliflerden daha çok kızdırıyor. Bu dönemde menfaatlerini korumak için her iki tarafı da idare etmeye çalışan ve yönetimle birlikte hareket ediyormuş gibi yapıp, karşı tarafla ilişkilerini de sıkılaştıranlar sıkı takip altında. Yıldırım, bu kişileri bir tarafa not ediyor ve seçimden sonra hesap sormak için haziran ayında yapılacak seçimi bekliyor.

TAKDİR EDENLER BİZE GÜÇ VERİYOR

Aziz Yıldırım, yönetim kurulu toplantılarında, “Bu seçimin en iyi tarafı F.Bahçe’nin gerçek dostlarını görme fırsatı vermesi oldu. Kimlerin samimi, kimlerin riyakar olduğunu, kimlere sırtımızı dönebileceğimizi gördük” şeklinde ifadelerle hayal kırıklığını dile getiriyor. Yıldırım’ın en büyük motivasyon kaynağı ise kongre gezilerinde karşılaştığı manzara oluyor. İnsanların samimi desteklerine teşekkür eden Yıldırım, “F.Bahçe’nin 20 senede nereden nereye geldiğini bilenler bize destek veriyor. Yapılanları takdir edenler bize güç veriyor” diyor.

SPORTİF BAŞARI İLE KURUMSALLIK

Takımın durumuna üzülen F.Bahçeliler’in sportif başarıyla, kurumsal gelişmeyi birbirinden ayırdığını vurgulayan Yıldırım, bu konuda yaptıklarının seçimde karşılık bulacağına da inanıyor. Muhalefetin, sportif başarısızlığı doğrudan yönetime yüklemek ve bir algı oluşturmak derdinde olduğunu belirten Yıldırım, teknik ekibin her istediğinin yapıldığını dile getiriyor. Yıldırım, her şeye rağmen iki kulvarda yoluna devam eden bir F.Bahçe bulunduğunu ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini de hatırlatıyor.

AKŞAM