Aziz Yıldırım son dakika! Aziz Yıldırım neden ne kadar ceza aldı

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AZİZ YILDIRIM SON DAKİKA!

Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralamak' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

Savcılık ayrıca Yıldırım'ın 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/1 maddesince seyirden yasaklanmasını da talep etti. İddianamede Işık Eyingüngör'ün de 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi.

İddianame mahkemeye gönderildi. Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti. Eğer yargılama sonunda mahkeme, iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antremanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek...

AZİZ YILDIRIM IŞIK EYİGÜNGÖR NELER OLDU?

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde, iki kulübün başkanının da yer aldığı yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe takımları arasında oynanan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçı öncesi protokol tribününde kavga çıktı.

Mahmut Uslu'dan yumruk açıklaması

Caferağa Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, beraberindeki yöneticiler Salih Ozan Balaban ve Ali Cenk Başak'la salona geldi. Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, misafir takım yöneticilerini karşılaması esnasında protokol tribününde karışıklık yaşandı.

O Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'e tokat atmasının ardından iki kulüp yöneticilerinin birbirlerine tekme ve yumruk savurdukları gözlendi. Bu sırada, maç öncesi ısınmakta olan oyuncular kısa bir süreliğine soyunma odalarına gitti. Yaşanan olaylar, protokol tribününden sahaya yansıdı. Fenerbahçe yöneticisi Ali Cenk Başak, sahaya inerek Yakın Doğu Üniversitesi yöneticilerinin bulunduğu bölüme geçmek istedi. Güvenlik görevlilerince zor sakinleştirilen Başak, saha dışına çıkarıldı.

İki kulüp yetkililerinin arasına güvenlik görevlilerinin girmesiyle olaylar yatıştırıldı.