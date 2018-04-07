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Aziz Yıldırım son kez başkanlığa adayım dedi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son kez başkanlığa aday olacağını açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, son kez başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Sarı-Lacivert Derneği'nde katıldığı toplantıda sorulan soruya cevap veren Yıldırım, önümüzdeki seçimle birlikte son kez başkan adayı olacağını belirtti. Aziz Yıldırım, daha önce de bu doğrultuda açıklamalar yapmış fakat kararından vazgeçmişti. 

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