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Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Vefa Küçük'ün daveti üzerine kürsüye gelerek birbirlerine sarıldı

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Küçük'ün daveti üzerine kürsüye gelerek birbirlerine sarıldı.

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Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı.

Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Toplantısı kulübün Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantı İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vefa Küçük’ün Divan Başkanlığına adaylığını açıklamasıyla devam ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç ta toplantıya katılanlar arasında.

Küçük: Yıldırımlar konsensusu

Açılış konuşması yapan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Aziz Yıldırım ile başkan adayı Ali Koç'u kahvaltıya davet etti. Küçük yaptığı açıklamada, "Benim bir önerim var. Eğer iki başkanımız da uygun bulursa önümüzdeki cumartesi kendilerini kahvaltıya davet ediyorum. Otursunlar 'Yıldırımlar konsensusu' nasıl olur kendi aralarında konuşsunlar" diye konuştu.

Yıldırım ve Koç birbirlerine sarıldı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Küçük'ün daveti üzerine kürsüye gelerek birbirlerine sarıldı. Bu hareket üyelerden büyük alkış aldı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ali Bey benimle beraber 6 sene çalıştı. Yargıtay kararıyla beraat etmek istiyorum. Benim için 20 yıllık F.Bahçe başkanlığı onur ve şereftir. Başkanlıkla ilgili koltuktan gitmemek gibi bir sorunum yok. F.Bahçe'yi halka açtık. Aziz Yıldırım, yargıtay kararıyla birlikte beraatı alacak. F.Bahçe beraat edecek. F.Bahçe'nin üzerinde o kara leke kalkacaktır. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım" dedi.

Ali Koç ise "Başkan'dan sonra konuşmak doğru olmaz. Seçimimiz hayırlı olsun" diye konuştu.

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