Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım, Vincent Aboubakar için devreye girdi

Van Persie ve Soldado ile ligin bitmeyeceğini anlayan Aziz Yıldırım, Aboubakar için Porto'yla görüşme halinde.

  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Aziz Yıldırım, yılın bombası için girişimlerine hız verdi. Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie’nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın eski yıldızı Vincent Aboubakar’ın peşini bırakmıyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Porto’ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.

Vincent Aboubakar’ın takıma büyük güç katacağını düşünen Yıldırım’ın, Portekiz ekibiyle görüşmelere devam ettiği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin şu an için zayıf olduğu ifade edildi.

(Milliyet)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Yalova'da ağaçlar yerinden söküldü

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

Fotoğraflarla 30 Ağustos resepsiyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA