Aziz Yıldırım, Vincent Aboubakar için devreye girdi

Başkan Aziz Yıldırım, yılın bombası için girişimlerine hız verdi. Forvet hattını Roberto Soldado ile güçlendiren Fenerbahçe, Robin van Persie’nin arkası gelmeyen sakatlık problemleri nedeniyle bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planlıyor.

Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın istekleri doğrultusunda şimdiye kadar birçok golcü ile temas kuran sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın eski yıldızı Vincent Aboubakar’ın peşini bırakmıyor. Başkan Aziz Yıldırım’ın, Porto’ya geri dönen Kamerunlu golcüyü ısrarla kadroda görmek istediği ve bu transfer için bizzat çalıştığı kaydedildi.

Vincent Aboubakar’ın takıma büyük güç katacağını düşünen Yıldırım’ın, Portekiz ekibiyle görüşmelere devam ettiği ancak bu transferin gerçekleşme ihtimalinin şu an için zayıf olduğu ifade edildi.

(Milliyet)