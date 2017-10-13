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Aziz Yıldırım, Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile özel görüşme yaptı

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, şimdiden Galatasaray maçını düşünüyor. Yıldırım, Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile özel bir görüşme yaptı...

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Fenerbahçe her ne kadar hafta sonunda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçına hazırlansa da akıllar haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde.
 
Bu nedenle Başkan Aziz Yıldırım da harekete geçti. Bu haftadan itibaren idmanlara gelmeye başlayan giriyor 
 
Yıldırım haftaya daha sık Samandıra'da olacak. Futbolculara ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'a destek veren Başkan ayrıca kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal ile de görüşerek, "Takımı toparlayın. Birlik-beraberlik için size ihtiyacımız var" dedi.

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