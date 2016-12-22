Aziz Yýldýrým Volkan Demirel'i yurt dýþýna gönderiyor!

Sezon sonunda sözleþmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in kontratý, F.Bahçe yönetimi tarafýndan uzatýlacak. Baþkan Aziz Yýldýrým, tecrübeli file bekçisini, futbol kariyerini sonlandýrmasýnýn ardýndan sarý-lacivertli kulüpte yönetimsel anlamda görevlendirmeyi düþünüyor. Milli kaleci, bu nedenle sezon biter bitmez eðitim almak için yurtdýþýna gidecek. Volkan önce yabancý dil öðrenmek için ABD'ye gidecek, sonra Ýngiltere'de antrenörlük eðitimi alacak.

Teknik Direktör Advocaat ile sürekli görüþ alýþveriþinde bulunan tecrübeli file bekçisi, hocasýnýn tecrübelerinden yararlanýp antrenman metotlarý ve çalýþma stilleri hakkýnda not alýyor. Öte yandan 40 yaþýna kadar oynamak istediðini sürekli dile getiren Volkan'ýn, 571 maçla F.Bahçe'de en çok forma giyen futbolcu rekorunu elinden bulunduran Müjdat'ý geçmek istediði belirtildi. Tecrübeli kaleci þu ana kadar 485 kez sarýlacivertli formayý giydi. (Amk Gazete)