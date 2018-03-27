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Aziz Yıldırım: Yargıtay kararı sonrası Fenerbahçe'yi zarara sokanlara dava açacağız

Yıldırım: Yargıtay sonrası mücadelemiz yeni bir evreye geçecek. F.Bahçe’yi zarara sokanlara dava açacağız.

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F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım seçimi kazanması halinde yeni dönemde iki önemli hedefi olduğunu söylüyor. Yıldırım’ın dost sohbetlerinde sözünü ettiği iki hedefi şöyle anlatıyor: Birincisi daha hızlı ve sistemli büyümek. Seçimden 1.5 sene önce kongre rüzgarları estirilmeye başlandı. Bu takıma büyük zarar verdi. Biz kavga değil, Fenerbahçe’yi büyütmek istiyoruz. Bu konuda projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz.

MADDİ-MANEVİ DAVA VAR

İkincisi Yargıtay kararından sonra yeni bir hukuk mücadelesi başlatacağız. 3 Temmuz sürecinde kulübe maddi ve manevi zarar verenlerden hesap sorma devri başlayacak. F.Bahçe’yi zarara sokanlara davalar açılacak ve bunun mücadelesi hukuki zeminde sonuna kadar verilecek.

AKŞAM

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