Aziz Yıldırım yarın basın mensuplarının karşısına çıkacak
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündemle ilgili 24 Nisan Salı günü bir açıklama yapacak.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın gündemle ilgili ve özellikle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında konuşması bekleniyor.
İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...
''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''
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