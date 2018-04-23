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Aziz Yıldırım yarın basın mensuplarının karşısına çıkacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, gündemle ilgili 24 Nisan Salı günü bir açıklama yapacak.

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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaşanan süreçle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Aziz Yıldırım'ın 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın gündemle ilgili ve özellikle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakkında konuşması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama...

''Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ''

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