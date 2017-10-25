Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım'a 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemi

Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör’ün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen karşılıklı darp ve hakaret soruşturması tamamlandı. Savcılık hazırladığı iddianamede Aziz Yıldırım'ın 'kasten yaralamak' suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini istedi.

Savcılık ayrıca Yıldırım'ın 6222 sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 18/1 maddesince seyirden yasaklanmasını da talep etti.  İddianamede Işık Eyingüngör'ün de 'kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan cezalandırılması istendi.

İddianame mahkemeye gönderildi.  Aziz Yıldırım ve Işık Eyigüngör uzlaşmayı kabul etmemişti.  Eğer yargılama sonunda mahkeme, iddianamede talep edilen şekilde ceza verirse Aziz Yıldırım aldığı cezanın infazından itibaren bir yıl boyunca maçları ve antremanları izleyemeyecek, spor alanlarına da giremeyecek...

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Çoban köpeğinden vefa örneği

Çoban köpeğinden vefa örneği

Kışları farelerin kafatasları küçülüyor yazları ise büyüyor

Kışları farelerin kafatasları küçülüyor yazları ise büyüyor

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Vatandaştan yardım isteyen terörist köy kahvehanesinde kıskıvrak yakalandı

Raysız tren Çin'de görücüye çıktı

Raysız tren Çin'de görücüye çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA