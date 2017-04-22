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Aziz Yıldırım derbi öncesi Samandıra'da takımı ziyaret etmedi

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir randevuya çıkacak. Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Ancak yapılan son çalışmada dikkat çeken bir detay vardı.

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Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile kritik bir randevuya çıkacak.

Fenerbahçe derbi hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Ancak yapılan son çalışmada dikkat çeken bir detay vardı.

Önceki derbilerde takımın son çalışmasını ziyaret eden Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bu derbi öncesi ise böyle bir ziyarette bulunmadı.

Yönetimin yanı sıra taraftar da son çalışmaya gitmedi. Önceki derbilerde taraftar da tesislere gider ve takıma tezahüratta bulunarak destek verirdi.

Uzun süre sonra sarı lacivertliler bu iki durum gerçekleşmeden derbiye çıkacak.

Hürriyet

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