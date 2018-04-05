Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Koleji hamlesi

F.BAHÇE yönetimi, seçim öncesi kulübe kazandıracağı önemli projeleri kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor. Bu konuda yapılan çok önemli çalışmalardan biri de iş merkezi ve kolej projesi. Taslak planları yapılan ve anlaşmaları büyük ölçüde tamamlanan bu projeler hayata geçtiğinde kulübe dev bir ekonomik girdi sağlayacak. F.Bahçe’nin geleceğini garanti altına alacak değerdeki projelerin yapılması için Başkan Aziz Yıldırım’ın üyelerden 3 yıl daha görev isteyeceği öğrenildi. Bu projelerin en önemlilerinden biri de okul ve iş merkezinin yapımı.

RAKİPLER DE OTELDE KALABİLECEK

Yönetim, Ülker Sports Salonu’nun arkasında yer alan yaklaşık 40 dönümlük araziye bir iş merkezi ve 2 okul inşaası için anlaşma yaptı. Varılan anlaşmaya göre projeyi yapacak olan müteahhit, iş merkezine yüzde 50 ortak olacak. Buna karşılık iki okul binasını ise ücretsiz olarak yapacak ve kulübe teslim edecek. Burada yapılacak en önemli yatırımlardan biri de basketbol oteli olacak. Bu otel F.Bahçe’nin başta basketbol olmak üzere amatör şubelerine hizmet verecek, rakipler de burada konaklayabilecek.

YÜZDE 60’I F.BAHÇE’NİN OLACAK

Şu anda Kayışdağı’nda bulunan Fenerbahçe Koleji, Ataşehir’deki yeni yerine taşınacak. Bu şekilde Kayışdağı’ndaki çok değerli olan arazi de boşa çıkacak. F.Bahçe yönetimi, buraya da kulübe gelir getirecek önemli bir proje yapmayı planlıyor. Ancak bu konuda net bir fikir yok. İş merkezi ya da konut olarak planlanacak bu araziden elde edilecek gelir de kulübe aktarılacak. F.Bahçe yönetimi burada da yüzde 60’a, 40’lık bir gelir paylaşımıyla para vermeden projeyi gerçekleştirmek için ön görüşmeleri sürdürüyor.

(Aksam)