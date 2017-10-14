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Aziz Yıldırım'dan Galatasaray talimatı: Takımı toparlayın

Fenerbahçe, Yeni Malatya maçına hazırlanırken, Başkan Aziz Yıldırım, Galatasaray maçı için hazırlığını yaptı.

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Fenerbahçe, Yeni Malatya maçına hazırlanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın aklı Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbide.
 
Sarı lacivertlilerde Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal'la özel bir görüşme yapan Aziz Yıldırım, "Takımı toparlayın. Şampiyonluk için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var" talimatı verdi.
 
Yıldırım ve kurmaylarının hafta içinden itibaren Samandıra'ya daha sık gideceği öğrenildi.

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