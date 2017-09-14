Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aziz Yıldırım'dan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a hayırlı olsun ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Bakan Bak'ın son konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bakanlık görevine gelmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretleri de sürüyor. Bakan Bak'ın son konuğu Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım oldu.

Bakan Osman Aşkın Bak,  Fenerbahçe Kulübü  Başkanı Aziz Yıldırım'ı makamında kabul etti. Bakanlık merkez binasında gerçekleştirilen kabulde, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen Osman Aşkın Bak'ı tebrik ederken, 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fransa'da polise saldırı: 7 yaralı

Fransa'da polise saldırı: 7 yaralı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA