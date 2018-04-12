Aziz Yıldırım'dan Jose Beto atağı
PORTEKİZ basını Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde Benfica’nın araştırma departmanı başkanı Jose Beto’yu 1 milyon euroya transfer edeceğini öne sürdü.
PORTEKİZ basını Aziz Yıldırım’ın seçilmesi halinde Benfica’nın araştırma departmanı başkanı Jose Beto’yu 1 milyon euroya transfer edeceğini öne sürdü. Beto’yla bu konuda Başkan Aziz Yıldırım’ın bir ön görüşme yaptığı öne sürülen haberde, “Matic, Oblak, Witsel, Markovic gibi önemli yıldızları keşfeden Jose Beto’nun da bu konuda bir koşuşturma içinde olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe bu konuda rakipleriyle rekabetten korkmuyor” denildi.
(Aksam)
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