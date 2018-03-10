Aziz Yıldırım'dan Valbuena, Volkan Demirel, Alper Potuk ve Mehmet Topal'a aba altından sopa

Ligde üst üste gelen 2 yenilgiyle şampiyonluk yarışında ağır darbe alan ve moral olarak da dibi gören Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım duruma el koydu.

Yıldırım, teknik patron Aykut Kocaman ve 4 futbolcuyla kulüp binasında toplantı yaptı. Bu futbolcuların Volkan Demirel, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Valbuena olduğu bildirildi.

KAYBEDERKEN BİLE SAVAŞMALIYIZ

Sahada gerçek Fenerbahçe'yi görmek istediğini söyleyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe gibi oynayın. Kapasitemiz çok daha yüksek. Kaybederken bile savaşmalıyız. Savaşan bir takım istiyorum.

GERİ ÇEKİLEN BİR TAKIM İSTEMEM

2 maç kaybettik diye kimse umutsuzluğa düşmemeli. Sonuna kadar şampiyonluğu kovalamalıyız. Geri çekilen bir takım istemiyorum. Herkes kazandığı paranın hakkını sahadaki performansıyla ödemeli. Malatya maçıyla birlikte seri istiyorum.

(Takvim)