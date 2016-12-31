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Aziz Yıldırım: Kupalarla dolu bir yıl temenni ediyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 2017'nin herkes için mutlu, huzurlu, Fenerbahçeliler özelinde ise başarı, şampiyonluk ve kupalarla dolu bir yıl olmasını diledi.

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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün resmi yayın organı Fenerbahçe  dergisinin ocak sayısındaki yazısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
 
Sarı-lacivertli forma için ter döken tüm sporculara ve takımlara  başarılar dileyen Yıldırım, yeni yılla ilgili şunları kaydetti:
 
"2017 yılının herkes için mutlu, huzurlu, Fenerbahçeliler özelinde  başarı, şampiyonluk ve kupalarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm  vatandaşlarımız için, ülkemizi tehdit eden iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağımız, güzel vatanımızda hep beraber, sağlık ve mutluluk  içinde yaşayacağımız günler diliyorum."
 
"Sabrımızın kalmadığı bir noktadayız"
 
Aziz Yıldırım, yazısında, son zamanlarda yaşanan terör olaylarına  tepki gösterdi.
 
Terör örgütlerinin, aralık ayı içerisinde gerçekleştirdikleri hain  saldırılarla birçok asker, polis ve sivil vatandaşın hayatına kastettiğini, çok  sayıda insanın da yaralanmasına neden olduğunu vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Kahraman ordumuz, sınır ötesinde yine bir terör örgütüne karşı  yürüttüğü operasyonda çok sayıda şehit ve gazi verdi. Kayseri'de kahraman  komandolarımızı, İstanbul Beşiktaş'ta kahraman polislerimizi ve masum sivilleri  ve son olarak Suriye'de sınır ötesi harekata katılan kahraman askerlerimizi  bizlerden koparan bu insanlık dışı saldırılara karşı, toplumumuz her kesimiyle  tek yürek oldu. Artık söylenecek lafın bittiği, bıçağın kemiğe dayandığı,  sabrımızın kalmadığı bir noktadayız."
 
Fenerbahçe camiası olarak teröre karşı emniyet güçlerinin yanında  olduklarını bildiren Yıldırım, şunları aktardı:
 
"Milletimizin birliğini bozmaya, ülkemizin bütünlüğünü ortadan  kaldırmaya yönelen bu terör dalgasını üretenlere bir kez daha amaçlarına  ulaşamayacaklarını, huzur ve birliğimizi bozamayacaklarını haykırıyorum.  Milletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden emniyet  güçlerimizin bu kutsal mücadelede muzaffer olacaklarına olan inancımızı  Fenerbahçe camiası olarak en güçlü şekilde ifade ediyor, onlarla gurur  duyduğumuzu ve dualarımızın onların sağlığı ve başarısı için olduğunu kendilerine  buradan söylemek istiyorum."
 
Spor Toto Süper Lig'de yollarına devam ederken, UEFA Avrupa Ligi'nde  grubu ilk sırada tamamlayarak adlarını son 32 turuna yazdırdıklarını hatırlatan  Yıldırım, dergideki yazısında basketbol takımı, şike davası ve Fenerbahçe Üniversitesinin kurulma çalışmalarıyla ilgili de bilgiler verdi.
 
Futbol takımındaki başarıdan dolayı teknik direktör Dick Advocaat  başta olmak üzere tüm ekibi kutladığını ifade eden Yıldırım, hedeflere ulaşmak  için yönetim, teknik heyet ve futbolcuların kenetlenerek canla başla  çalıştıklarını aktardı.
 
Aziz Yıldırım, erkek basketbol takımı için ise aralık ayındaki en  önemli olayın Obradovic ile yaptıkları 3 yıllık yeni sözleşme olduğunu  vurgulayarak, tecrübeli başantrenörle hedeflerdikleri Avrupa şampiyonluğuna  ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

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