Aziz Yıldırım'ın 6 bin kemik oyu olduğu ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetiminde Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçim öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın adaylığında müthiş bir rekabet beklenirken, tarihi kongre öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Mayıs ayında gerçekleşecek olan kongre öncesinde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fenerbahçe'deki büyük seçim öncesinde üye sayısı 30 bini geçti. Çok sıkı çalışan Ali Koç ve Aziz Yıldırım üyelerle sık sık toplantı yapıyor. Mayıs ayındaki kongre öncesi mevcut Başkan Aziz Yıldırım'ın kemik 6 bin oyu bulunuyor. Diğer tarafta geriye kalan 24 bin oy için iki taraf arasında ciddi bir yarışma olacak.

Burada katılım yüksek olmasının Ali Koç'un lehine olması bekleniyor.