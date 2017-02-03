Aziz Yıldırım'ın bir itirazı daha var!

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması öncesi iki önemli itirazda bulundu. Sarı lacivertliler kupa mücadelesinde ev sahibi takım taraftarının tribünün yüzde 95’ine sahip olması konusunun statüde yer almadığını belirterek “Neden tribünler yarı yarıya paylaşılmıyor” diye sordular. Fenerbahçe’nin bir başka itirazı ise hasılat paylaşımı konusunda.

TFF Türkiye Kupası statüsünde kupa maçlarında hasılatların yüzde 60’ının kazanan kulübe, yüzde 40’ının ise kaybeden kulübe verileceği hükmü var. Sarı lacivertliler, statüde yer almayan önemli konularda TFF’ye itirazlarda bulundu:

MİSAFİR TAKIMIN KAYIPLARI

1-Ev sahibi kulüp loca satışını sezon başında yapıp parayı kasasına koyuyor. Dolayısıyla Türkiye Kupası maçında iki kulüp arasında paylaşılan seyirci hasılatı içinde bu loca geliri yer almıyor. Deplasman takımı zarara uğruyor.

2-Kombine gelirleri de localar gibi sezon başında peşin tahsil ediliyor. Kupada hasılatın yüzde 60’a yüzde 40 dağılımı yapılırken bu gelirler de hesaba katılmıyor ve deplasman takımı yine kaybediyor.

3-Kupa maçlarında verilen davetiyelerin dağılımı neye göre belirleniyor? Misafir kulübün alacağı gelir bir de bu davetiye dağılımıyla azalıyor.

TALİMATNAME NE DİYOR?



Fenerbahçe bu itirazlarına net bir karşılık alamazken, TFF kupa talimatnamesinde hasılat gelirleri şu şekilde anlatılıyor:



“Tek maç eleme usulü ile oynanan müsabakalarda, gider ve hisseler kesildikten sonra, kalan net hasılatın % 60’ı tur atlayan takıma % 40’ı elenen takıma verilir. Final müsabakasında kupayı kazanan takıma gider ve hisseler kesildikten sonra kalan net hasılatın % 60’ı, finalde kaybeden takıma ise % 40’ı verilir.”



FENER’E GÖRE AÇIKLAR VAR



Talimatnamede açıklar bulunduğunu ve ev sahibi takımın haksız avantaj sağladığını iddia eden Fenerbahçe, bu konuyu mahkemeye taşımayı planlıyorlar. Örneğin pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçında hasılattan kendilerine verilecek paya kombine ve loca gelirlerinin de eklenmesi gerektiğini belirten sarı lacivertli yöneticiler, federasyonun çözüm bulamaması halinde mahkeme yoluna gitmeye kararlı olduklarını belirtiyor.

STATÜ DEĞİŞİKLİĞİNİ GÜNDEME ALACAĞIZ

Fenerbahçe'’nin kupa maçları statüsüne ilişkin itirazları konusunda TFF yetkilileri şu bilgileri verdi:

- Sözlü itirazlar olabilir ama Fenerbahçe’den kupa statüsü ile ilgili resmi başvuru gelmedi.

- Bu statü yeni değil, 3 yıllık. Kupa ile ilgili haklar 3 yıllığına uygulamaya konuldu. Geçtiğimiz senelerde de F.Bahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu statü ile maçlara çıktı.

- Kupada gruplarında birinci olan takımlar ev sahibi oluyor. Bu da grup aşamasında elde ettikleri başarının sonucu kazandıkları bir hak oluyor.

- Yeni statü konusunu bu sezonun ardından gündeme alacağız.

Hürriyet