Aziz Yıldırım'ın bugün yapacağı basın toplantısı FBTV'den yayınlanmayacak

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, uzun süredir beklettiği adaylık açıklamasını bugün yapıyor. Sarı-lacivertlilerin 20 yıldır başkanlığını yürüten Yıldırım, 3 yıl daha başkanlık için aday olduğunu bugün resmen açıklayacak. Aziz Yıldırım'ın adaylık toplantısı saat 11.00'de başlayacak.

Aziz Yıldırım, basın toplantısında kendisine sansür uyguladı. Daha önce kulübün yayın organlarını seçim sürecinde kullanmanın yanlış olduğunu vurgulayan Yıldırım, FBTV'ye basın toplantısının canlı yayınlanmaması talimatını verdi.

Yıldırım'ın adaylık toplantısı, Ali Koç'ta olduğu gibi resmi organlarda haber olarak verilecek ancak canlı yayın olmayacak. Toplantı Çırağan Palace Kempinski Hotel'de düzenlenecek. Yıldırım, seçim sürecinde 'kulüp tesislerini kendi menfaati için kullanıyor' dedikodularını önlemek adına toplantıyı Faruk Ilgaz'da yapmıyor. Basın toplantısı için kendisine sansür uygulayan başkan, toplantının FBTV'den canlı olarak yayınlanmaması talimatını verdi.

(Fotomaç)