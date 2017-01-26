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Aziz Yıldırım'ın cezası onandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

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TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, sportmenliğe aykırı  açıklamasından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Aziz  Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy  çokluğuyla onandığı belirtildi.
 
Kurul, Fenerbahçe Kulübünün 100 bin lira para cezasını da yine oy  çokluğuyla onama kararı aldı.
 
Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos  Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira PFDK kararını da oy  birliğiyle onama kararı verdi.
 
Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı  açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası  da kurul tarafından onandı.

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