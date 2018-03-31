Aziz Yıldırım'ın 'çılgın proje'sinin Joachim Löw olduğu iddia edildi

Çırağan Sarayı’nda düzenlediği basın toplantısında adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım’ın “Son model mega bir projesi” olduğu ortaya çıktı. Ali Koç’un adaylığını açıklamasının ardından Türkiye’nin dört bir yanında temaslarda bulunan Yıldırım ve kurmaylarının 2-3 aydır yurt dışından ünlü bir futbol adamıyla görüştüğü bildirildi. Yıldırım’ın çevresi tarafından “çılgın proje” olarak nitelendirilen projenin futbol takımıyla ilgili olduğu ve önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Yıldırım’ın mega projesinin, Alman Milli Takımı’nın hocası Joachim Löw olduğu öğrenilirken, bu konuda isim verilmemesi ve açıklama yapılmamasının nedeninin, “Löw’ün 2018 Dünya Kupası sonuna kadar ülke federasyonuyla sözleşmesinin bulunması” olduğu öğrenildi.

Löw 1998-99 sezonunda bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştırmış ve sezonu üçüncü bitirince yollar ayrılmıştı.