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Fenerbahçe'de Fatih Yıldız gerçeği

Ozan Tufan, Salih Uçan ve Alper Potuk'u çalıştıran Van Persie ile özel antrenman yapan kondüsyoner Fatih Yıldız, Aziz Yıldırım'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

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İsmail Kartal döneminde teknik heyete katılan Fatih Yıldız, Pereira ve Advocaat’ın takımın başına geçmesinin ardından da göreve devam etti.
 
Her iki teknik adam da Yıldız’ın çalışmalarından son derece memnun kaldı. Dick Advocaat, 37 yaşındaki kondisyonere ilk yarının bitiminin ardından özel bir görev verdi. Tecrübeli çalıştırıcı; ilk yarıda sakatlıklarla boğuşan Ozan ve Salih’in yanı sıra Alper Potuk’un fizik ve kondisyon kapasitelerini artırması için Fatih Yıldız’ı görevlendirdi. Yıldız, bu 3 futbolcu için özel bir antrenman programı hazırladı. İdmanlarda onlarla bizzat çalıştı.
 
RvP’ye destek verdi
 
Başakşehir karşısında Salih, Ozan ve Alper’in performansı, bu çalışmaların ne kadar etkili olduğunu fazlasıyla gösterdi. Fatih Yıldız’ın bir süre daha bu futbolcularla özel antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. Başarılı kondisyoner, geçtiğimiz sezon da sakatlığının ardından bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Van Persie’ye yardımcı olmuş ve sezonun ikinci yarısında takıma daha çok katkı vermesini sağlamıştı.

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