Fenerbahçe'de Fatih Yıldız gerçeği

İsmail Kartal döneminde teknik heyete katılan Fatih Yıldız, Pereira ve Advocaat’ın takımın başına geçmesinin ardından da göreve devam etti.

Her iki teknik adam da Yıldız’ın çalışmalarından son derece memnun kaldı. Dick Advocaat, 37 yaşındaki kondisyonere ilk yarının bitiminin ardından özel bir görev verdi. Tecrübeli çalıştırıcı; ilk yarıda sakatlıklarla boğuşan Ozan ve Salih’in yanı sıra Alper Potuk’un fizik ve kondisyon kapasitelerini artırması için Fatih Yıldız’ı görevlendirdi. Yıldız, bu 3 futbolcu için özel bir antrenman programı hazırladı. İdmanlarda onlarla bizzat çalıştı.

RvP’ye destek verdi

Başakşehir karşısında Salih, Ozan ve Alper’in performansı, bu çalışmaların ne kadar etkili olduğunu fazlasıyla gösterdi. Fatih Yıldız’ın bir süre daha bu futbolcularla özel antrenmanlara devam edeceği öğrenildi. Başarılı kondisyoner, geçtiğimiz sezon da sakatlığının ardından bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Van Persie’ye yardımcı olmuş ve sezonun ikinci yarısında takıma daha çok katkı vermesini sağlamıştı.