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TFF Başkanı Yıldırım Demirören bugün NTV Spor'a konuk olacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, NTV ve NTV Spor'da yayınlanacak 'Futbol Aktüel' programında merak edilen soruları yanıtlayacak.

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YILDIRIM DEMİRÖREN BİR HAYLİ TERLEYECEK
 
Türk spor medyasının önde gelen yöneticilerinden Doğuş Medya Spor Grup Başkanı Fuat Akdağ, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Habertürk Gazetesi Spor Müdür Halil Özer ve Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e canlı yayında kamuoyunun merak ettiği soruları yöneltecek.
 
Futbol Aktüel saat 21.00’de başlayacak.

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