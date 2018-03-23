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Babel araya girdi! Arjen Robben Beşiktaş'a imza atacak

Sezon sonunda Bayern Münih'le kontratı sona erecek olan Robben için Beşiktaş devreye girdi.

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Bu sezon başında Real Madrid tarihinin en önemli savunma oyuncularından biri olan Pepe’yi kadrosuna katarak, dünya futbolunun dikkatini çekmeyi başaran Beşiktaş, gelecek sezonki bombasını şimdiden belirledi. 

Siyah-Beyazlılar’ın, daha önce de gündemine gelen Arjen Robben için bir kez daha harekete geçtiği öğrenildi. Bu kez işi sıkı tutan ve Hollandalı yıldıza yeni sezonda forma giydirmek isteyen Kara Kartal, transfer sürecinde Ryan Babel’i başaktör olarak kullanacak. Babel’in, daha önce milli takımda da beraber forma giydiği vatandaşını ikna etmek adına çalışmalara başladığı ve bu konuda önemli bir yol kat ettiği öğrenildi. 

Teklifler geliyor ama... 

34 yaşına gelen ve Bayern Münih’le kontratı sezon sonunda bitecek olan Robben’le kulübü yeni sözleşme imzalamayı düşünmüyor.  Uzak Doğu ekiplerinden de teklif alan ancak en az iki sezon daha Avrupa’da üst seviyede kariyerini sürdürmeyi hedefleyen tecrübeli futbolcunun, Şampiyonlar Ligi’nde son döneme damgasını vuran takımlardan biri olan Beşiktaş’a sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor. Yönetim bir yandan da Hollandalı hücum oyuncusuna kaynak yaratmak adına arayışlarını sürdürüyor.

(Fanatik)

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