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Babel 'Haftanın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

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Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Babel'in rakipleri, Ajax'ın Schalke 04'ü 2-0 yendiği maçta 2 gol kaydeden Hollandalı futbolcu Davy Klaassen, Manchester United'ın Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıran Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan ve Celta Vigo'nun Genk'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol atıp bir de asist yapan İspanyol oyuncu Iago Aspas oldu.

 

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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