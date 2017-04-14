Babel 'Haftanın oyuncusu' ödülüne aday gösterildi

Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Babel, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın futbolcusu adayları arasına girdi.

UEFA'nın internet sitesinde devam eden oylamada, Beşiktaş'ın Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a deplasmanda 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden Babel, haftanın futbolcusu adayları arasında gösterildi.

Haftanın en iyi oyuncusu adayları arasında Babel'in rakipleri, Ajax'ın Schalke 04'ü 2-0 yendiği maçta 2 gol kaydeden Hollandalı futbolcu Davy Klaassen, Manchester United'ın Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıran Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan ve Celta Vigo'nun Genk'i 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol atıp bir de asist yapan İspanyol oyuncu Iago Aspas oldu.

Gün içinde devam edecek oylamaya, UEFA'nın internet sitesinden ulaşılabiliyor.