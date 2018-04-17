Babel'in ücretine yüzde 100 zam
Beşiktaş'ta son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ryan Babel için yönetim harekete geçti.
BEŞİKTAŞ’TA kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Ryan Babel’in üstün performansı ödüllendirilecek. Yönetim, son dönemde takıma yaptığı büyük katkı nedeniyle Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan “Puan başına 4 bin euro kazanır” maddesini, yüzde 100 zamla 8 bine çıkaracak. Senelik 2.1 milyon euro kazanan ve 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Babel’in garanti parası ise gelecek sezon sözleşmesi bittiğinde karşılıklı yapılacak görüşme ile belirlenecek.
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