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Babel'in ücretine yüzde 100 zam

Beşiktaş'ta son haftalarda yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ryan Babel için yönetim harekete geçti.

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BEŞİKTAŞ’TA kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Ryan Babel’in üstün performansı ödüllendirilecek. Yönetim, son dönemde takıma yaptığı büyük katkı nedeniyle Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan “Puan başına 4 bin euro kazanır” maddesini, yüzde 100 zamla 8 bine çıkaracak. Senelik 2.1 milyon euro kazanan ve 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Babel’in garanti parası ise gelecek sezon sözleşmesi bittiğinde karşılıklı yapılacak görüşme ile belirlenecek.

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