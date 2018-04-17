Babel'in ücretine yüzde 100 zam

BEŞİKTAŞ’TA kariyerinin en golcü dönemini yaşayan Ryan Babel’in üstün performansı ödüllendirilecek. Yönetim, son dönemde takıma yaptığı büyük katkı nedeniyle Hollandalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan “Puan başına 4 bin euro kazanır” maddesini, yüzde 100 zamla 8 bine çıkaracak. Senelik 2.1 milyon euro kazanan ve 2019’a kadar sözleşmesi bulunan Babel’in garanti parası ise gelecek sezon sözleşmesi bittiğinde karşılıklı yapılacak görüşme ile belirlenecek.