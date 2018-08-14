Badou Ndiaye adım adım Galatasaray'a

GALATASARAY’IN daha önce anlaştığı Badou Ndiaye’yi satma ümidiyle elinde tutan Stoke City, ülkelerinde transfer döneminin kapanmasıyla birlikte kiralama yöntemine sıcak bakar oldu. Şampiyonlar Ligi avantajıyla 28 yaşındaki orta sahayı kiralamaya en yakın kulüp olan Sarı-Kırmızılılar’ın aradaki ufak pürüzleri gidererek yakın zamanda Ndiaye’yi kadroya katacağı bildirildi. Senegalli yıldız ile yakından ilgilenen İngiliz ekibi Everton, kiralama olayına sıcak bakmadığı için tecrübeli oyuncunun transferden vazgeçmişti.

(Akşam)