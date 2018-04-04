Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Badou Ndiaye geri dönüyor iddiası

Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Nidaye'nin Süper Lig'e geri döneceği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devre arasında Galatasaray'dan tam 16 milyon euro karşılığında Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye hakkında Senegal basını bomba bir iddia ortaya attı. Premier Lig'de 19. sırada bulunan ve küme düşme korkusunu derinden hisseden Stoke City'de çok kötü günler geçiren orta saha oyuncusunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi.

Senegal'de yayım yapan Wiw Sport adlı internet sitesinin ulaştığı bilgilere göre 27 yaşındaki futbolcu, Sarı Kırmızılı ekibe yeniden dönmeyi düşünüyor.Yeni takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin Stoke ile kontratı ise 2022 yazında bitiyor.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu projesini hayata geçirmek de bize nasip oldu

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Hangi ülkenin ne kadar savaş uçağı var?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA