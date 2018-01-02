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Badou Ndiaye için bir Çin kulübünün 18 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü

Galatasaray’da ilk yarıdaki performansı ile dikkatleri çeken Badou Ndiaye’nin menajeri, bir Çin kulübünün 18 milyon Euro’luk çıkış bedelini ödemeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yönetime iletti.

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Galatasaray'ın yaz transferinde Osmanlıspor'a 7.5 milyon Euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin maliyeti tartışma konusu olmuştu. İngiliz kulüpleri Stoke City ile West Ham da Ndiaye ile ilgilendiği için sarı-kırmızılı kulüp kesenin ağzını açmış ve Ndiaye de gösterdiği üstün performansla ücretinin hakkını vermişti.

Senegalli yıldızın menajeri de geçtiğimiz günlerde kulübe, oyuncusuna Çin'den ciddi bir teklif olduğunu iletti. Eğer Galatasaray, Ndiaye için masaya oturursa, ismi saklanan Çin kulübünün 18 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

Ancak teknik direktör Fatih Terim'in bu satışa sıcak bakmaması transferi zorlaştırıyor. 1990 doğumlu Ndiaye'nin Galatasaray ile yaptığı sözleşmede önümüzdeki sezon sonu için geçerli 18 milyon Euro karşılığı çıkış opsiyonu bulunuyor.

Sabah

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