Badou Ndiaye için resmi transfer açıklaması!

Geçen sezon Premier Lig'den düşen ve yeni sezonda Championship'te oynayacak Stoke City'nin teknik direktörü Gary Rowett, Galatasaray'a döneceği iddia edilen Badou Ndiaye hakkında konuştu.

''FİNANSAL BİR SIKINTIMIZ YOK''

Senegalli orta sahanın geleceği hakkında konuşan Rowett, ''Birçok iyi takım, Badou ile ilgileniyor. Ancak onun bizimle sözleşmesi devam ediyor. Finansal bir sıkıntımız yok, yani satmamıza da gerek yok. Bu aslında her oyuncum için geçerli. Benim işim oyuncuları kalması için ikna etmek ve sezonda beraber zevk almak olacak.'' sözlerini kullandı.

''EĞER ÇOK İYİ BİR TEKLİF GELİRSE...''

Badou Ndiaye'yi takımda tutmak için her şeyi yapacağını belirten teknik adam, ''Ndiaye üst seviye bir oyuncu. Ayrılmasını istersem dünyanın en aptal teknik direktörü olurdum. Onu tutmayı çok istiyorum. Gerçekten harika bir karakteri var ve mükemmel bir oyuncu. Her ihtimale karşı gerçekçi olmalıyız. Eğer finansal olarak çok çok iyi bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Son durumu 10-11 gün içinde belli olacak. Bizim isteğimiz takımda kalması.'' dedi.

(Sporx)