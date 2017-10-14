Badou Ndiaye'den derbi sözleri! 'Güven çok önemli'
Atiker Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kalan Badou Ndiaye, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Senegalli futbolcu mücadele ile ilgili olarak “Gerçekten zor bir maçtı. İyi oynadık özellikle ikinci yarı ve başarı elde ettik. Kazanmak ve 3 puan almak çok önemliydi” dedi.
Ndiaye, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise “Güven çok önemli. Sahaya güvenli bir şekilde çıkacağız. Tüm takımlara saygı duyuyoruz ve sahaya da o şekilde çıkıp oynayacağız” ifadelerini kullandı.
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