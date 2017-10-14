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Badou Ndiaye'den derbi sözleri! 'Güven çok önemli'

Atiker Konyaspor karşısında 90 dakika sahada kalan Badou Ndiaye, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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Senegalli futbolcu mücadele ile ilgili olarak “Gerçekten zor bir maçtı. İyi oynadık özellikle ikinci yarı ve başarı elde ettik. Kazanmak ve 3 puan almak çok önemliydi” dedi.

Ndiaye, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak ise “Güven çok önemli. Sahaya güvenli bir şekilde çıkacağız. Tüm takımlara saygı duyuyoruz ve sahaya da o şekilde çıkıp oynayacağız” ifadelerini kullandı.

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