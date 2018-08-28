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Bafetimbi Gomis Al Hilal'den yıllık 7 milyon euro alacak

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılıp Al Hilal forması giymeye başlayan Bafetimbi Gomis’in yıllık 7 milyon euroluk bir maaş alacağı ortaya çıktı.

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Galatasaray’da ayrılarak Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımının yolunu tutan Bafetimbi Gomis’in maaşları ve transfer detayları açıklandı.

France Football’ın hazırladığı özel haberde, Gomis’in reddedilemeyecek ölçüde büyük bir teklif aldığı, bu nedenle Suudi Arabistan’a gittiği aktarıldı.

Gomis’in yıllık 7 milyon euro maaş alacağı belirtildi. Galatasaray’ın ekonomik açıdan da kendisine cazip bir teklif iletildiği ifade edilirken, 33 yaşındaki oyuncunun sportif kariyerinden çok ekonomik anlamda rahat etmek adına lüks bir kontrata imza attığı dile getirildi. 

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