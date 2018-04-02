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Bafetimbi Gomis, Avrupa'da tam 14 takımı geride bıraktı

Trabzonspor ağlarını da havalandırmayı başaran Bafetimbi Gomis, Avrupa'da birçok takımdan daha fazla gol atmayı da sürdürdü.

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Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında da ağları sarsarak, Süper Lig'de gol attığı takım sayısını 13'e çıkarırken, Avrupa'da da dikkat çeken bir başarıya imza atmayı sürdürdü.

Galatasaray formasıyla bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 26 gole imza atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde birçok takımdan daha fazla gol atmayı başardı.

Bafetimbi Gomis tek başına Süper Lig, Premier League, Bundesliga, Serie A, La Liga ve Ligue 1'de mücadele eden 14 takımdan daha fazla gol atmayı başardı. Fransız yıldız Süper Lig'den Karabükspor, Bundesliga'dan Hamburg, Premier League'den West bromwich, Huddersfield, Swansea City, La Liga'dan Malaga, Las Palmas, Leganes, Serie A'dan Benevento, Verona, Sassuolo ve Genoa'dan daha fazla gol kaydetti.

Gomis, aynı zamanda attığı 26 golle dünyada bu sezon lig bazında en çok gol atan Fransız oyuncu oldu.

(Sporx)

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