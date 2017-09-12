Bafetimbi Gomis Avrupa’nın üst düzey 5 liginde gole en fazla katkı yapan üçüncü oyuncu oldu

Süper Lig’de geride kalan 4 haftada 5 gole imza atan, 2 de asist yapan Bafetimbi Gomis, Avrupa’daki yıldızlarla yarışıyor. Antalyaspor deplasmanında kaybedilen 2 puana rağmen bu zorlu mücadeleyi de boş geçmeyen Fransız futbolcunun, Galatasaray formasıyla ligde 7 gole doğrudan katkısı var. Bu alanda şu ana kadar Avrupa’nın üst düzey 5 ligindeki en formda ismi, 9 gol katkısıyla PSG’den Cavani. Uruguaylı yıldızı 8 gol katkısıyla takım arkadaşı Neymar takip ediyor. Üçüncü sırada ise Galatasaray’dan Gomis ve Monaco’dan Falcao yer alıyor.

Taraftara mesaj yolladı

Gomis dün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla taraftarlara mesaj gönderdi. 32 yaşındaki oyuncu, “İstediğimiz zaferi elde edemedik. Ama bu beraberliği telafi etmek için çok daha sıkı çalışacağız. Bizi desteklediğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

‘Daha yakından tanıdıkça...’

Galatasaray formasıyla her 71 dakikada bir gol atan Gomis, takım olarak henüz uyum sürecini atlatmadıklarına dikkat çekerek, “Potansiyeli olan bir takımız. Birkaç hafta içinde birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız olacak ve bu da sahada bizim için işleri kolaylaştıracak” diye konuştu.