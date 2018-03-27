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Bafetimbi Gomis: Birçok teklif almıştım ama iyi ki Galatasaray'ı seçmişim

Bu sezon 25 lig maçında attığı 25 golle Aslan’ı zirve yarışında ayakta tutan Gomis, “Birçok teklif almıştım. Yaşım ilerledi. Tercih yapmak kolay değildi, ama iyi ki Galatasaray’ı seçmişim” dedi.

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Bafetimbi Gomis, milli arada gittiği Fransa’da, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Fransa Milli Takımı’na seçilme beklentisiyle ilgili olarak, “Elbette en çok istediğim şeylerden biri bu. Kariyerim açısından son turnuvada, ülkemin formasını giymeyi çok isterim” ifadesini kullandı. Bu sezon 25 lig maçında 25 gol atarak, Cim Bom’u zirve yarışında ayakta tutan 32 yaşındaki futbolcu, Türkiye’deki günleriyle ilgili olarak şunları kaydetti:

‘Burada çok mutluyum’

“Swansea’den ayrılma kararı verdiğimizde, çok sayıda teklif almıştım. Yaşım artık ilerlediği için tercih yapmak kolay değildi. Doğru kararı vermem gerekiyordu. Düşündük ve Galatasaray’ın teklifini kabul ettik. İyi ki Galatasaray’ı seçmişim. Şu an çok mutluyum. Her şey yolunda gidiyor...”

Hedefi ilk şampiyonluk

Bugüne kadar St. Etienne, Troyes, Lyon, Swansea ve Marsilya formaları giyen Gomis, henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Lyon’la 2011-2012’de Fransa Kupası, 2012-2013’te de Fransa Süper Kupası’nı kazanan yıldız futbolcu, ilk şampiyonluk kupasını Galatasaray formasıyla kaldırmanın peşinde.

(Fanatik)

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