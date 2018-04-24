Bafetimbi Gomis, Dünya Kupası umutlarını sürdürüyor

Sarı-kırmızılı takımın formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 27 gole imza atan Bafetimbi Gomis, Avrupa futbolunun da en golcü Fransız santraforu olmayı başardı. Bafe Gomis, henüz Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps tarafından kadroya davet edilmese de sezon sonundaki durumun belirleyici olması bekleniyor.

Didier Deschamps'ın elinde Griezmann dışında formda bir santraforun bulunmaması, Lacazette'in düşük performansı, Olivier Giroud'nun sık sık eleştirilmesi gibi nedenlerle Gomis'in kadroya davet edilme şansı hala devam ediyor.

Avrupa'nın en golcü Fransız santraforları arasında 27 gollü Bafetimbi Gomis'in en yakın takipçisi, Atletico Madrid forması ile 19 golü bulunan Antoine Griezmann olarak görünüyor. Arsenal'de oynayan Alexandre Lacazette'in 13, Celtic'te görev yapan Moussa Dembele'nin 8, Chelsea'nin yıldızı Giroud'nun ise bu sezon sadece 6 golü bulunuyor.

(Sporx)