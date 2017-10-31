Bafetimbi Gomis: Galatasaray'da oynuyorsanız daha fazla gol atmalısınız

Galatasaraylı oyuncu Bafetimbi Gomis, "Çok fazla gol atmalıyım. 10 maç, 9 gol var. Galatasaray forvetinin çok daha fazla gol atması ve çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor" dedi.

Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis, Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu. Galatasaray'a gelişini anlatarak başlayan Gomis, "Buraya gelmeden önce başka takımlardan da teklif geldi ama kendime yakın hissettiğim takım Galatasaray'dı. Sağlanan ortama çabuk adapte oldum. Galatasaray, iki senelik zor bir dönemden çıktı, çok sayıda futbolcu geldi. Bu başarıyı sağlamak için de her gün daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha önce Türkiye'de oynayan değerli oyuncular oldu. Önemli olan çalışmak ve elini taşın altına koymak. Özellikle Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Ben Türkiye'den ayrıldığımda bu özelliğimle anılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Hakemlerle ilgili de konuşan sarı-kırmızılı oyuncu, "Hakemlik kolay bir meslek değil. Kendimizi onların yerine koymamız gerek. Taraftar baskısının yoğun olduğu noktalarda yanlış kararlar verebilirler. Onlar da insan hata yapabilirler ama bu kendileri geliştirmemeleri anlamına gelmiyor, aksine daha çok çalışıp kendilerini geliştirebilirler. Burada federasyonun vereceği eğitim de çok önemli. Son zamanlarda alınan sonuçlarda hakem hatalarına maruz kaldık. Geriye bakmamamız gerekiyor. Hedeflerimiz var, daha çok çalışmalıyız" dedi.

Galatasaray'da hedefinin daha çok gol olduğunu aktaran Gomis, "Buraya gelirken hedefim çok fazla gol atmak ve çok fazla kupa kazanmaktı. Burada devam etmeyi hak edip etmediğim sezon sonunda belli olacak. Galatasaray bana güven verdi ve ben de bu güveni yerine getirmem gerekiyor. Çok fazla gol atmalıyım. 10 maç, 9 gol var. Galatasaray forvetinin çok daha fazla gol atması ve çok daha iyi performans sergilemesi gerekiyor."

Gomis'in Belhanda yorumu ise şöyle:

"Belhanda çok büyük bir oyuncu. Hazırlık maçlarında bir sakatlık yaşadı. Sakatlık onun biraz geride kalmasına neden oldu. Sakatlık sonrası bir adaptasyon sürecine ihtiyacı vardı. Zamanla kendisini bulacağını ve yüzde yüz performans göstereceğini düşünüyorum."