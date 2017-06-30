Bafetimbi Gomis golleri kadar bilinç kaybı ve bayılmalarıyla da ünlü

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor.

Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı yeşil sahada yaşayan isimlerin başında geliyor.

Lyon forması giydiği dönemde üç kez sahada baygınlık geçiren Gomis'in son yıllarda hafızalara kazınan anları ise 2010 ve 2015 yılında yaşadıkları oldu.

2010 Dünya Kupası elemelerinde Faroe Adaları ile oynayacakları maç öncesi yapılan antrenmanda aniden bayılan Gomis takım arkadaşı Fransız kaleci Cedric Carrasso’nun adeta aklını başından aldı. Çığlık çığlığa sağlık görevlilerini çağıran kalecinin korku dolu anları objektiflere yansıdı. Ancak Gomis sadece 15 dakika hiçbir şey olmamış gibi antrenmana kaldığı yerden devam etti.

Gomis’in dramatik anlarından biri de Mart 2015'te Swansea forması giydiği dönemde Tottenham maçında yaşandı. Karşılaşma sırasında bir anda yere yığılan sahada mücadele eden futbolcuları oldukça korkuttu. O olay da Gomis için oldukça sürdü.

Sedyeyle saha kenarına alınan futbolcu bilincinin açılmasının ardından 10-15 dakika sonra yedek kulübesine oturdu.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, bu vakaların Galatasaray'da da tekrar edebileceğini ve bayılma durumunun sürpriz olmayacağını ifade etti.

Hürriyet