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Bafetimbi Gomis, hakkında çıkan haberleri sosyal medya hesabından yalanladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Gomis, ödeme sorunu yaşadığına dair çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

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İşte Gomis'in açıklamaları:

Bafetimbi Gomis: Bazı insanlardan duyduğum haberlere gerçekten üzülüyorum. Ödeme problemi yüzünden oynamayı reddedecek karakterde bir futbolcu değilim. Ben profesyonelim ve bu zamana kadar kimse bunun aksini söyleyemedi.

Bu konu hakkında başından beri konuşmamayı tercih ettim ama kariyerimde hiç olmadığım kadar bir takımı ve bir ülkeyi keşfetme şansı veren kulübüme ve taraftara saygımdan dolayı şimdi konuşmayı uygun buluyorum. Şu an bir sakatlığım var ve oynayamadığım için ve takım arkadaşlarıma katkı veremediğim için en çok üzülen benim. Hepimizin amacı aynı: şampiyon olmak. Lütfen konsantre olalım ve birbirimize yakın kalalım. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemeyen kötü insanların söylediklerini dinlemeyin. Sevgili taraftarlar birbirimize güvenelim.

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