Bafetimbi Gomis: Marsilya taraftarı beni dövmek istedi

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, ünlü spor gazetesi L'Equipe'e geniş bir röportaj verdi.

Olimpik Marsilya'dan ayrılıp Türkiye'ye transferiyle ilgili olarak, "Kapılarım her zaman yeni fikirlere açıktı. Kendime 'Neden olmasın' dedim. Marsilya'ya Swansea'den kiralık olarak gelmiştim. Toplantımızda, benimle devam etmek istemedikleri düşüncesine kapıldım. Zaten, yaptıkları teklif ve beni projelerinin merkezine almamaları da etkiliydi. Bu nedenle ayrılmaya karar verdim." dedi.

Marsilya ile yaptığı görüşmeleri anlatan Fransız golcü, "Görüşmelerin başından itibaren anlaşma uzaktı. Kalamayacağımı biliyordum. Benimle gerçekten çalışmak istemiyorlar. Ayrıca, bana 2 yıllık bir kontrat önerdiler. Yaptıkları maddi teklif de bu düşüncelerimi doğruladı. Teknik direktör Rudi Garcia ise beni tutmak istediğini söyledi. Ancak, sözden ötesi yoktu. Galatasaray, beni 2.5 milyon euro'ya aldılar. O kadar maddi güçleri olmadığını söylüyorlardı. Sonra gidip 15 milyon euro'ya forvet aldılar. Aldığı maaş da bana önerdiklerinden çok daha fazla. Bana açıklacıyı, mantıklı bir sebep bile sunmadılar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"İDARECİ YETİŞMESE DURUM FELAKETE DÖNÜŞECEKTİ"

Marsilya taraftarının geçen sezon sonunda kendisini dövmek istediğini belirten Gomis, "Ligin son maçından önce son antrenmanına gidiyordum. Akşam 7 gibiydi. Antrenman merkezinde yürüyordum ve bir anda taraftarlar ortaya çıktı. Sebebiyse gol sevincimin panter şeklinde olmasıymış. Bu da Saint Etienne'in simgesiymiş falan. O an idarecilerden biri olmasaydı, durum felakete dönüşecekti." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA İYİ DURUMDAYIM"

Galatasaray'a adapte olup olmadığıyla ilgili gelen soruya, "Gerçekten çok iyi durumdayım. Türk topraklarındaki ilk saatlerimden itibaren bana hep sıcak davrandılar. Bu kadar güçlü bir beklentiye rağmen kendimi çok iyi hissediyorum. Büyük bir kulübe gelmiştim ve sevgiyi hissettim. 30'unda büyük kulübe transfer olup sevgi hissetmek özel bir durum.