Bafetimbi Gomis Marsilya'ya geri dönüyor

Galatasaray ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen ancak ülkesine dönmek istediğini de saklamayan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan beklediğini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile görüşmesine karşın önceliğini Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Gomis'e verdi.

ZUBİZARRETA İLE BİR ARAYA GELDİLER

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, geçen sezon teknik direktör Rudi Garcia'nın takımda kalmasını istemesine rağmen kendisini takımdan gönderen Sportif Direktör Andoni Zubizarreta ile görüşmesi gündem oldu. Ünlü spor adamı, "Seni yeniden aramızda görmeyi çok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni önerisini iletti.