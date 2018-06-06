Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bafetimbi Gomis Marsilya'ya geri dönüyor

Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan istenen verimi alamayan Marsilya, Gomis için görüşmelere başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen ancak ülkesine dönmek istediğini de saklamayan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan beklediğini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile görüşmesine karşın önceliğini Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Gomis'e verdi. 

ZUBİZARRETA İLE BİR ARAYA GELDİLER

Süper  Lig'in tamamlanmasının ardından Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, geçen sezon teknik direktör Rudi Garcia'nın takımda kalmasını istemesine rağmen kendisini takımdan gönderen Sportif Direktör Andoni Zubizarreta ile görüşmesi gündem oldu. Ünlü spor adamı, "Seni yeniden aramızda görmeyi çok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni önerisini iletti. 

İLK TEKLİFİNE BÜYÜK BİR ZAM YAPTI

ZUBIZARRETA'nın Gomis'e geçen sezon teklif ettiği yıllık 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık teklifi bu yıl 2.8 milyon euro'ya çıkardığı bu rakamın Gomis'in geçen sezon kalmak için istediği 2 milyon euro'nun çok çok üstünde olduğu belirtildi. Zubizarreta'nın Gomis'i almak için G.Saray'a da 30 yaşındaki Mitroglou'nu 2 yıl kiralık olarak vermeye hazır olduğunu bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim Yolunda Çatalca

Seçim Yolunda Çatalca

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm İzle | Sen anlat Karadeniz 20. bölüm

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Tahmin edin bu şey neye dönüştü

Doğru karne tepkisine dikkat

Doğru karne tepkisine dikkat

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA