Bafetimbi Gomis Marsilya'ya geri dönüyor
Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan istenen verimi alamayan Marsilya, Gomis için görüşmelere başladı.
Galatasaray ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen ancak ülkesine dönmek istediğini de saklamayan Bafetimbi Gomis'le ilgili sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Germain ve Konstantinos Mitroglou'dan beklediğini alamayan Marsilya, Ben Yedder ve Balotelli ile görüşmesine karşın önceliğini Galatasaray'da harika bir sezon geçiren Gomis'e verdi.
ZUBİZARRETA İLE BİR ARAYA GELDİLER
Süper Lig'in tamamlanmasının ardından Fransa'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncunun, geçen sezon teknik direktör Rudi Garcia'nın takımda kalmasını istemesine rağmen kendisini takımdan gönderen Sportif Direktör Andoni Zubizarreta ile görüşmesi gündem oldu. Ünlü spor adamı, "Seni yeniden aramızda görmeyi çok istiyoruz" ifadesini kullanarak Bafetimbi Gomis'e yeni önerisini iletti.
İLK TEKLİFİNE BÜYÜK BİR ZAM YAPTI
ZUBIZARRETA'nın Gomis'e geçen sezon teklif ettiği yıllık 1.7 milyon euro'dan 3 yıllık teklifi bu yıl 2.8 milyon euro'ya çıkardığı bu rakamın Gomis'in geçen sezon kalmak için istediği 2 milyon euro'nun çok çok üstünde olduğu belirtildi. Zubizarreta'nın Gomis'i almak için G.Saray'a da 30 yaşındaki Mitroglou'nu 2 yıl kiralık olarak vermeye hazır olduğunu bildirildi.
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