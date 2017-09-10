Bafetimbi Gomis: Milli aranın ardından oynamak kolay değildi

Galatasaray'ın Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Bafetimbi Gomis, kısa bir açıklama yaptı

Karşılaşmanın ardından konuşan Bafetimbi Gomis, gelecek haftalar için umutlu olduğunu dile getirdi.

İşte Bafetimbi Gomis'in maç sonu sözleri:

''Kazanmak istediysek de kazanamadık. İkinci yarıda Eto'o'nun golü geldi. Serimizi devam ettirmek isterdim ama burada kaldı.''

''Milli aranın ardından oynamak kolay değildi. Üstelik geçen sezon ligi 5. bitirmiş bir Antalyaspor'a karşı oynamak zordu ama beraberliği elde ettik. Biz ilerisi için umutluyuz.''

Maç sonunda küçük bir taraftarın formasını istemesinin ardından güvenlik görevlilerinin devreye girdiği ve daha sonra Gomis'in bu ufak taraftarın yanına gittiğinin hatırlatılması üzerine golcü oyuncu ''Ben de aynı yollardan geçtim. Umarım bunu bütün hayatı boyunca hatırlar. Umarım bütün hayatı boyunca hatırlar bunu. Bu ona bir jestti'' ifadelerini kullandı.

DENAYER: ''İLK YARI OYUNU DOMİNE ETTİK''

Karşılaşma sonrası Jason Denayer de kısa bir açıklama yaptı. Denayer ilk yarı iyi olduklarını ancak ikinci yarıda ev sahibi ekibin üstünlüğü olduğunu ''İlk yarı oyunu domine ettik ama ikinci yarı onlar üstünlük kurdu. Beraberlik golünü buldular'' sözleriyle dile getirdi.

Sporx