Bafetimbi Gomis, Monaco forması giyen Rachid Ghezzal'ı ziyaret etti
Galatasaray’ın Fransız golcüsüs Bafetimbi Gomis, bu akşam Beşiktaş ile karşılaşacak Monaco’da forma giyen eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal bir araya geldi ve başarılar diledi.
Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında bu akşam Fransız ekibi Monaco ile mücadele edecek. Bu önemli karşılaşma öncesinde Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Monaco’da oynayan Lyon’dan eski takım arkadaşı Rachid Ghezzal’ı kaldıkları hotelde ziyaret etti.
Gomis, sosyal medya hesabından Ghezzal ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak, "Eski takım arkadaşım Rachid Ghezzal'a bu akşam Beşiktaş karşısında iyi şanslar dilerim. Onunla buluşmak bir zevkti" dedi.
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