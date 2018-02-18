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Bafetimbi Gomis, yürekleri ağza getirdi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yerde kaldı. Gerekli müdahalelerin yapılmasının ardından Gomis, oyun alanına döndü.

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Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanında mücadele eden Galatasaray’da Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, korkuttu. Müsabakanın 7. dakikasında sol taraftan kazanılan köşe vuruşu sırasında ceza sahası içinde bekleyen Gomis, bir anda yerde kaldı.

Yıldız futbolcunun bayılmasının ardından sağlık ekipleri, teknik heyetten Hasan Şaş ile Ümit Davala ve takım arkadaşları hızlıca yanına koştu. Köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanan kaptan Selçuk İnan da Fransız futbolcunun yere yığılmasının ardından arkadaşının yanına koştu.

Yaklaşık 1-2 dakika müdahale gören Gomis, daha sonra oyun alanına döndü.

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