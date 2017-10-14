Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bafetimbi Gomis'in maç sonu açıklamaları

Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Gomis maç sonu açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Gomis maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum gollerden dolayı. Takım kazandığı için de mutluyum. Kazanmamız hem takım için, hem de benim için çok önemliydi

"Fenerbahçe maçı büyük maç olacak"

"Fenerbahçe de büyük takım, büyük bir maç olacak. Onlara saygı duyuyoruz. Ama o maçta taraftarımız 12. adamımız olacak"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

Jandarmadan nefes kesen narko-terör operasyonu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA