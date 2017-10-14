Bafetimbi Gomis'in maç sonu açıklamaları

Süper Lig'de Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u yendiği maçta 2 golle yıldızlaşan Gomis maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum gollerden dolayı. Takım kazandığı için de mutluyum. Kazanmamız hem takım için, hem de benim için çok önemliydi

"Fenerbahçe maçı büyük maç olacak"

"Fenerbahçe de büyük takım, büyük bir maç olacak. Onlara saygı duyuyoruz. Ama o maçta taraftarımız 12. adamımız olacak"