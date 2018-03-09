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Bafetimbi Gomis'in rekoru FIFA'nın internet sitesinde yer aldı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in 'sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu' rekorunu kırması, FIFA'nın internet sitesinde yer aldı.

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Son haftalardaki yüksek formuyla dikkati çeken Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in "sarı-kırmızılı formayla en çok gol atan yabancı futbolcu" rekorunu kırması, FIFA'nın internet sitesinde yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinde haftanın önemli olaylarının derlendiği açıklamada, Galatasaraylı Gomis'in son 4 maçta 9 kez ağları sarsarak Spor Toto Süper Lig'deki toplam gol sayısını 24'e çıkardığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Fransız oyuncunun attığı gollerle önemli bir rekora imza attığı vurgulanarak, "Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu Mario Jardel'in elinden aldı." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza'nın 2010-11 sezonunda 28 golle Süper Lig'in en çok gol atan yabancı futbolcusu rekorunu elinde tuttuğu kaydedilen açıklamada, 32 yaşındaki Gomis'in kalan 10 maçta 5 kez daha fileleri havalandırması halinde adını Türk futbol tarihine yazdıracağı belirtildi.

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