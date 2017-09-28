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Bafetimbi Gomis'ten Dimitri Payet'e: Galatasaray'a gel

Cimbom'un gol makinesi, sık sık görüştüğü eski takım arkadaşı ve yakın dostu Dimitri Payet'e, 'Burada her şey mükemmel. Yeni bir başlangıç için sen de gelmelisin' dedi.

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Galatasaray'da kariyerinin en iyi günlerini yaşayan Bafetimbi Gomis, yeniden döndüğü Marsilya'da aradığını bulamayan yakın dostu Dimitri Payet'e ilginç bir teklifte bulundu.

Sık sık telefonla görüştüğü Fransız yıldıza Türkiye'yi ve Galatasaray'ı anlatan Gomis, "Muhteşem bir taraftara sahibiz. Bana karşı inanılmaz bir sevgi var. Avrupa'da başarı hedefleyen bir kadro kuruldu. Eğer mutsuzsan ve yeni bir başlangıç istiyorsan burası doğru yer" dedi.

Geçen sezon Marsilya'da birlikte oynadığı arkadaşına teşekkür eden Payet, "Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsak Fransa'dan ayrılacağım. Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Çok kaliteli futbolcular var. Galatasaray benim için ciddi bir alternatif olur" yanıtını verdi. Başkan Dursun Özbek'in Devler Ligi'nde başarı hedefiyle çok sıcak baktığı 30 yaşındaki Fransız yıldızı önümüzdeki sezon listenin en başına yazdığı ve çalışmalara şimdiden başladığı öğrenildi.

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