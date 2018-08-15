Bafetimbi Gomis'ten taraftara mesaj
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, sarı-kırmızılı taraftara çok çalışacağının sözünü verdi.
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı taraftara sosyal medyadan mesaj verdi. Golcü futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bireysel antrenmanlarının görüntülerini yayımladı.
Gomis, şınav çektiği videoyu "Asla yalan söylemedim. Size söz çok çalışacağım." notuyla paylaştı. (AA)
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