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Bafetimbi Gomis'ten Tudor'a veda mesajı

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Igor Tudor'un takımdan gönderilişinin ardından paylaşım yaptı.

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Igor Tudor için veda mesajı paylaştı. Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından Instagram hesabından, Hırvat çalıştırıcı ile olan bir fotoğrafını paylaşan golcü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
 
Her şey için teşekkür ederim. Benim uyum sağlamama yardım ettin. Bana bir çok iyi öğüt verdin ve futbolumu geliştirmem için bana destek oldun. Senin için güzel bir gelecek diliyorum. Seninle çalışmak onurdu. Hepimizin bir başlangıcı ve sonu var sadece Galatasaray'ın hikayesi asla bitmeyecek.
 
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